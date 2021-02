Le ministère algérien des Affaires religieuses et des Wakfs, a publié sur son site Internet la liste des imams qui ont été admis à l'issue du concours de détachement pour l'encadrement religieux auprès de la mosquée de Paris. Cette liste contient 70 imams issus de différentes wilayas dont 10 qui resteront dans la liste de réserve. À cet effet, le ministère a appelé ces imams à préparer leurs dossiers administratifs afin de pouvoir être envoyés en France.

Ces 70 imams ont été choisis parmi 538 qui ont passé le concours de détachement.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, avait déclaré lors du lancement du concours que «le discours de l'imam algérien officiant en France est le plus élevé, de l'affirmation même des autorités françaises», en ajoutant que «les lauréats suivront une formation de perfectionnement au laboratoire de langues, fruit de la coopération entre l'Algérie et les autorités françaises, ce qui leur permettra de transmettre le message de l'Algérie, de l'islam, de la modération et de la fraternité».