Les bons résultats réalisés au cours de la campagne céréalière 2018-2019 conjugués aux mesures de rationalisation des importations, ont permis de faire des gains conséquents pour le Trésor public en devises estimés à plus d’un milliard de dollars, a indiqué jeudi l’Office algérien interprofessionnel des céréales (Oaic) dans un communiqué. « Ce résultat, jamais réalisé auparavant, n’est que le fruit des efforts des centaines de milliers de producteurs et des milliers de techniciens tous mobilisés pour relever le défi du renforcement de la sécurité alimentaire du pays et de contribution à la diversification de l’économie nationale », note la même source. Aussi, « cette mobilisation sans précédent » a permis d’ailleurs à l’Office de hisser sa collecte à un niveau « historique » de 27 millions de quintaux (qx) dont plus de 20,2 millions de qx de blé dur, 3,6 millions de qx d’orge et 3,3 millions de qx de blé tendre.