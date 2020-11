L'Algérie a obtenu la première place au classement des revues scientifiques arabes de l'édition 2020 de l'indicateur biométrique Arab citation et impact (Arcif), selon un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'Algérie arrive en première position avec 255 revues retenues, suivie de l'Irak en deuxième position avec 120 revues scientifiques et de l'Egypte en troisième position avec 103 revues. Pour l'édition 2020, plus de 5 100 revues scientifiques ont été éditées par les pays arabes, dont 681 ont été retenues par le calcul de leur indicateur Arcif.Les résultats du classement dans différents domaines font ressortir que quatre revues algériennes sont classées parmi les 10 meilleures revues scientifiques, cinq revues algériennes parmi les 10 meilleures dans le domaine des sciences humaines, trois parmi les 10 meilleures dans les sciences sociales, six parmi les 10 meilleures dans les sciences économiques et la finance et en dernier, cinq parmi les

10 meilleures dans le domaine des lettres.