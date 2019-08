La ministre de la Culture, Meriem Merdaci et l’assistante du secrétaire d’Etat américain, chargée de l’Education et de la Culture, Marie Royce, ont signé jeudi un mémorandum d’entente entre l’Algérie et les Etats-Unis, visant à «restreindre l’importation de biens culturels algériens», indique un communiqué du ministère de la Culture. Le mémorandum a pour objectif de «restreindre l’importation des biens culturels de l’Algérie vers les Etats-Unis (...) et mettre fin au pillage et au trafic illicite des biens culturels qui représentent le patrimoine culturel algérien», précise le communiqué. Ce document ouvrira «de nouveaux horizons pour la coopération dans le domaine de la lutte contre le vol et le trafic illicite des objets culturels ...».