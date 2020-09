CMA vient d'effectuer sa première opération d'exportation de mortier, à partir du port d'Oran à destination du port de Jebel Ali / Dubai [Émirats arabes unis]. Il faut savoir que le mortier est une mousse minérale isolante qui permet d'améliorer drastiquement l'efficacité énergétique des bâtiments, du sol au plafond (entre 30 et 40% de la consommation globale d'énergie est utilisée pour le chauffage et la climatisation des bâtiments) et ambitionne de concrétiser très prochainement ses premières opérations d'exportation vers l'Afrique de l'Ouest. Cette première opération concerne une commande de 27 tonnes de mortier de la marque commerciale Airium™ de notre nouvelle unité de production CMA à Meftah. Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre stratégie consistant à assurer des débouchés commerciaux, alors que la production nationale de mortier est en situation de surcapacité.