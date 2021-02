Lors d'un entretien entre le président de l'Agence nationale du tourisme d' Azerbaïdjan, Fouad Naghiyev, et l'ambassadrice d'Algérie Salima Abdelhak, les deux parties ont mis en avant la nécessité de développer des relations dans le domaine du tourisme. À cette occasion, l'ambassadrice d'Algérie, Salima Abdelhak, a souligné que son pays souhaitait développer ses liens touristiques et échanger ses expériences avec l'Azerbaïdjan. Par ailleurs, elle s'est entretenue avec le président du conseil d'administration de l'Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (Azertac) dans le but d'établir une coopération et un échange d'informations entre cette dernière et les médias algériens, à même de permettre une meilleure diffusion d'informations sur les deux pays. À ce sujet, la mise en oeuvre des projets communs et l'échange d'informations ont été également abordés.