L’entreprise Tosyali Holding, d’origine turque, mais de droit algérien, spécialisée dans la production de ronds à béton, a annoncé avoir exporté 22 000 tonnes de sa production vers les États-Unis, profitant des taxes américaines élevées qui pénalisent les exportations turques. Auparavant, elle en avait également exporté 40 000 tonnes. Les droits de douane imposés, en mai 2018, par les États-Unis sur les importations de ronds à béton en provenance de Turquie, et d’autres pays, ont profité à l’Algérie. En effet, selon l’agence S&P Global Platts, spécialisée dans l’analyse des marchés, la société Tosyali Holding, d’origine turque, mais de droit algérien, basée dans la ville d’Oran, dans l’Ouest de l’Algérie, vient d’achever sa quatrième et plus grande opération d’exportation de ronds à béton vers les États-Unis pour une quantité de 22 000 tonnes. Entre mai 2018 et mai 2019, les États-Unis avaient imposé une taxe de 50% sur les importations de ronds à béton en provenance de Turquie, avant d’être rabaissée à 25% en mai dernier.