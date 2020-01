La Conférence du désarmement a ouvert sa session 2020 au Palais des Nations unies à Genève, sous la présidence de l’ambassadeur, Représentant permanent de l’Algérie auprès de l’Office des Nations unies à Genève, Rachid Belbaki et des autres organisations internationales en Suisse. Dans un message adressé à la Conférence, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a rappelé «les importantes contributions de notre pays dans le domaine du désarmement, et plus particulièrement le désarmement nucléaire, à travers les responsabilités assumées dans le cadre de cette Conférence, du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP), la première Commission de l’ONU à New York et, cette année, sa coprésidence de la Conférence pour faciliter l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires». Pour sa part, l’ambassadeur Belbaki a invité les membres de cette instance «à impulser une nouvelle dynamique à ses travaux permettant la reprise de son rôle en tant qu’instance multilatérale unique de négociations dans le domaine du désarmement».