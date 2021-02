Military Watch Magazine a rapporté ce week-end sur son site que l'Algérie «s'apprête à recevoir un premier Su-30MKA (Flanker-C)» sur les «16 appareils» commandés pour renforcer son armée de l'air, dans le cadre de la régénération de sa flotte vieillissante des MiG-29S airframes. Annoncé en septembre 2019 par le site algérien d'information militaire Menadefense, le contrat entre l'Armée nationale populaire (ANP) et le constructeur russe Soukhoï portant sur l'acquisition de 16 chasseurs lourds Su-30MKA (Flanker-C) serait arrivé à sa phase finale. Toujours selon Military Watch Magazine, le premier appareil est sur le point d'être livré. Selon Menadefense, le contrat a été signé lors du Salon international aérospatial de Moscou (Maks) qui s'est tenu entre le 27 août et le 1er septembre 2019. Il comprend également un kit de modernisation pour les Su-30MKA déjà en service en Algérie.

Les Su-30MKA assurent une domination aérienne, l'escorte des bombardiers, l'interception d'appareils ennemis et enfin les frappes contre des objectifs au sol avec des bombes et des missiles intelligents.