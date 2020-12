Le Bureau national du Hadj et de la Omra relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a demandé aux agences de tourisme et de voyages souhaitant organiser la Omra pendant la saison en cours de se préparer à reprendre l'activité, en attendant la disponibilité de conditions appropriées et l'autorisation des autorités algériennes pour le retour des vols entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie saoudite.

Ces instructions coïncident avec l'amélioration continue de la situation sanitaire en Algérie, et le retour des discussions sur la reprise des vols internationaux à destination et en provenance du territoire national vers certaines destinations, suite au lancement du transport aérien intérieur, il y a quelques jours.

Le Bureau national du Hadj et de la Omra renouvellera automatiquement les autorisations des agences de tourisme et de voyages ayant pris part, la saison dernière, à l'opération de la Omra.