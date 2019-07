L’Algérie «demeurera un pays ouvert sur les différentes cultures, religions et traditions, notamment celles du pourtour méditerranéen et du continent africain, et aspire à devenir une destination phare pour les touristes étrangers », a déclaré lundi dernier à Tibhirine (Médéa) le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud.

« Au-delà de la symbolique de ce lieu de culte chrétien, témoin de la parfaite coexistence entre les différentes communautés et religions, notre visite d’aujourd’hui est porteuse d’un message de paix et de solidarité vis-à-vis des autres communautés et de notre volonté d’encourager l’émergence d’un tourisme cultuel capable d’apporter une valeur ajoutée au secteur », a déclaré le ministre, en marge de sa visite au monastère de Notre-Dame de l’Atlas.

«Il est temps, de programmer des circuits touristiques à vocation cultuelle en mesure de mettre en avant la richesse de notre patrimoine et offrir, ainsi, un produit nouveau pour les touristes», a souligné le ministre.