L'Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques devait être installé en fin d'après-midi d'hier par le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane, Lotfi, Djamel Benbahmed. Créée fin janvier dernier par un arrêté du ministre de l'Industrie pharmaceutique, cette structure se veut un instrument pour avoir la meilleure visibilité possible du marché algérien du médicament et de le réguler. Elle est placée sous sa tutelle avec l'objectif «d'avoir une visibilité en temps réel sur la liste des médicaments en rupture totale de stocks ou sous tension, à travers une plate-forme numérique qui sera renseignée de façon régulière par toutes les parties concernées, producteurs, importateurs, distributeurs, pharmaciens d'officine et hospitaliers», a expliqué à l'APS le docteur Touahria. Selon le président de l'Ordre des pharmaciens, il s'agit également de faire des propositions sur les solutions et les mesures adéquates afin d'assurer la disponibilité permanente des produits pharmaceutiques, notamment essentiels dans le cadre de la stratégie mise en place par le ministère de l'Industrie pharmaceutique.