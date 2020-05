Depuis la déclaration de la pandémie et jusqu'à preuve du contraire, l'Algérie est actuellement le seul pays arabe à avoir reçu de l'aide pour lutter contre le coronavirus de la part de la Russie. C'est une révélation du ministère russe des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie russe, qui s'exprimait dans un média russe, Spoutnik, a déclaré que l'aide russe, «a provoqué une large réaction positive dans la communauté algérienne. Plusieurs représentants des ministères algériens de la Santé, de la Défense et des Affaires étrangères ont assisté à la cérémonie aux côtés des diplomates russes». Il convient de noter, enfin, que l'Algérie est la première, mais d'autres pays sont sur la liste de Moscou. La Russie est en contact avec la Tunisie et le Maroc à propos d'aide médicale dans la lutte contre le coronavirus.