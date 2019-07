Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Dada Moussa Belkheir a affirmé jeudi à Skikda que d’intenses efforts sont faits pour la généralisation des établissements d’excellence à travers le pays. «La situation actuelle de l’économie impose la généralisation de ces établissements, dont le nombre actuel est de 11 et qui sont spécialisés en agriculture, les énergies renouvelables, l’électricité, l’automatique et les TIC», a précisé le ministre au cours de sa tournée dans la wilaya.

Les établissements qui offrent des formations d’excellence sont gérés par le secteur de la formation professionnelle, tandis que les entreprises économiques assurent l’acquisition des équipements et matériels, choisissent les stagiaires et offrent les postes d’emplois nécessaires.