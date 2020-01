C’est une décision prise par l’Assemblée générale de l’Observatoire, le 14 janvier 2020 au Caire en présence du P-DG de Sonelgaz et président du Comité algérien de l’énergie, Chaher Boulakhras. L’Assemblée générale a également décidé de tenir sa prochaine réunion à Alger au courant du mois de juin 2020 en marge de laquelle, une conférence sur «l’énergie en tant qu’instrument d’intégration régionale» sera organisée en présence des principaux leaders et experts de l’énergie de la région Méditerranée. Lors de cette AG, le P-DG de Sonelgaz a insisté sur l’ambition de celle-ci de consolider le partenariat énergétique méditerranéen fort qui peut donner une ouverture vers des opportunités nouvelles d’investissement et d’affaires en Afrique où il y a encore beaucoup à faire notamment en matière d’accès à l’énergie», a conclu le P-DG.