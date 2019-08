Belgacem Haba, scientifique algérien installé aux Etats-Unis, vient de décrocher son 500e brevet d’invention en micro-électronique. Trés connu et apprécié dans le monde de la microélectronique, notamment aux Etats-Unis et au Japon où il a obtenu la plupart de ses brevets, Belgacem Haba vient de décrocher son 500e brevet d’invention. Le scientifique ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin puisqu’il envisage d’ajouter d’autres brevets à son palmarès. Très proche de l’Algérie, il a voulu faire profiter son pays de son expérience en participant, sous toutes les formes possibles, au développement du pays. Il crée alors «l’Institut Haba», un incubateur à Alger, mais il est aussi l’initiateur du site www.algerianinventors.org qui répertorie plus de 500 inventeurs établis à l’étranger. A chaque fois qu’il se trouve en Algérie, il donne des conférences sur différents sujets.