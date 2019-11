L’Algérie a pris part dernièrement à la cérémonie «Les prix du Québec» récompensant des personnalités dont les œuvres, les travaux et les recherches ont marqué la littérature, les arts et les sciences. A l’occasion de cette manifestation, l’Algérien Karim Zaghib, chercheur dans le domaine de l’électrification des transports et en stockage d’énergies, s’est vu décerner «le prix Lionel-Boulet» pour la recherche et le développement en milieu industriel. Après avoir reçu son prix des mains du ministre québécois de l’Economie et de l’Innovation, Zaghib a tenu à remercier l’Algérie son «pays d’origine» qui lui a assuré toute sa scolarité sans aucun frais et l’a aidé à se mettre sur les rails de la science et de la recherche.