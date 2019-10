« Je suis venue ici pour demander que ma terre soit défendue », a déclaré Maria de Lourdes, de la communauté Sateré-Mawé au Brésil, qui espère, comme beaucoup d’indigènes venus au Vatican pour un synode inédit de trois semaines sur l’Amazonie, nouer une alliance avec le pape pour essayer de sauver ce territoire.

« Les incendies, les attaques des exploitants de la forêt, tout cela retombe sur nous les pauvres, qui souffrons », souligne cette guérisseuse coiffée de plumes sobres et arborant des colliers traditionnels, qui ne parle pas portugais et s’exprime via un interprète. « Nous demandons une action de l’Eglise (catholique) pour protéger notre terre », indique-t-elle, en soulignant qu’il «faut être reconnaissant à cette Terre qui nous donne tant».

Comme la plupart des autres indigènes, Maria de Lourdes espère que le document final du synode remis au pape samedi « contiendra de bonnes nouvelles » pour les peuples d’Amazonie.