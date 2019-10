Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a décerné la médaille de «L’Etoile d’El-Qods» à l’ambassadeur d’Algérie en Egypte, Nadir Larbaoui pour «son rôle exceptionnel» dans le renforcement des relations algéro-palestiniennes et ses efforts pour le soutien au peuple palestinien et à sa cause juste. Au nom du président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, le Premier ministre palestinien, Mohamed Achtia a décoré, mardi dernier, l’ambassadeur d’Algérie en Egypte, Nadir Larbaoui, de la Médaille de «L’Etoile d’El Qods», en présence de personnalités politiques palestiniennes, dont le ministre des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, des Finances, Chokri Bechara et de l’Economie Khaled Al-Assili. Etaient présents le porte-parole du gouvernement palestinien, Ibrahim Melhem, l’ambassadeur de l’Etat de Palestine au Caire et son délégué permanent auprès de la Ligue arabe, Diab Al-louh. Cette médaille de «L’Etoile d’El Qods» est «une reconnaissance de son rôle exceptionnel dans le renforcement des relations entre la Palestine et l’Algérie et un hommage à ses efforts en faveur du peuple palestinien et pour le triomphe de sa cause juste», précise le texte du décret.