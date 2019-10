L’ambassadeur des Etats-Unis, à Alger, John P. Desrocher et son épouse Karen Rose ont organisé, samedi soir, une exposition d’art contemporain algérien à leur résidence à Alger. L’exposition a mis en exergue les œuvres d’art des artistes algériens Mizo, El Meya et Bardi.

Par ailleurs, l’ambassade des Etats-Unis sponsorise six jeunes artistes algériens qui se rendront cette semaine à la Columbia University à New York dans le cadre d’une exposition consacrée à l’art algérien contemporain, la première du genre aux Etats-Unis.

Animé par le chanteur algérien Djam, l’évènement était également consacré à l’exposition de peintures d’enfants atteints de cancer, de l’hôpital Mustapha Pacha.