Lors de son intervention à l’occasion de la commémoration de la fête nationale de l’état du Qatar- (le 18 décembre prochain)- qui s’est déroulée, dimanche soir, au Centre international des conférences, à Sidi Fredj (Alger), l’ambassadeur Hassen Ben Ibrahim al Maliki a surpris la nombreuse assistance, composée en majorité de diplomates et de partenaires des sociétés de Doha présentes en Algérie, en concluant son discours par une référence aux hymnes nationaux algérien et qatari qui, a-t-il dit, portent tous deux la symbolique du serment. A cet égard, il a terminé cette envolée en récitant, dans son intégralité le couplet le plus célèbre de l’Hymne national algérien. Il est à noter que la cérémonie fut marquée par un tirage au sort qui a permis à des invités de bénéficier de plusieurs billets d’avion de la compagnie Qatar Airways et de téléphones portables offerts par Ooredoo.