Le taux de femmes parmi les bénéficiaires des projets de l'Agence nationale de gestion du microcrédit est de 64%. La représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) en Algérie, Mme Blerta Aliko, en est ravie. Elle a, à ce propos, assuré que la femme rurale a bénéficié d' «une grande part» des dispositifs de soutien et d'accompagnement assurés par l'Etat, «pour la réalisation de projets, et pour consacrer le changement à tous les niveaux, dont particulièrement au plan économique, à travers l'intégration du domaine de l'entrepreneuriat avec une volonté digne d'intérêt». L'Angem a assuré un soutien et un accompagnement à 586 879 femmes sur un total de 923 308 projets financés par le dispositif jusqu'à août dernier, dans différents domaines relatifs entre autres, à l'agriculture, la petite industrie, le bâtiment, l'artisanat et les services.