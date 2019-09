C’est via un communiqué, que le ministre de l’Enseignement supérieur, Tayeb Bouzid, a adressé ses vœux à l’occasion de la nouvelle année hégirienne aux cadres ainsi qu’au corps professoral et à la communauté universitaire dans son ensemble.Par contre, ce qui attire l’attention, c’est surtout le remplacement du français par l’anglais, rien de plus normal pour le ministre, à la fibre shakespearienne, diplômé de l’université de Washington et l’omission, une fois de plus, par le ministre de tutelle de la seconde langue nationale et officielle du pays, à savoir tamazight, nulle trace sur le communiqué officiel du ministère.La constitutionnalité de tamazight, est pourtant très claire là-dessus, voire une évidence depuis 2016 et son article 4, en est son socle immuable.