L'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej), auparavant placée sous tutelle du ministère du Travail et de l'Emploi, est officiellement rattachée au ministère de la Micro-entreprise, des Start-up et de l'Economie de la connaissance.

C'est ce qu'énonce un décret exécutif publié au dernier Journal officiel (N 27).

Daté du 5 mai 2020, le décret signé par le Premier ministre Abdelaziz Djerad affirme, en effet, que le pouvoir de tutelle sur l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, est «conféré au ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de l'Economie du savoir.»

L'entrée en vigueur de cette mesure décidée par le président de la République permettra aux jeunes porteurs de projets de start-up de contracter des prêts auprès de l'Ansej pour faire décoller rapidement leurs projets.