Des travaux d'extension du siège de l'APC de Berrahal, dans la wilaya de Annaba, devenu trop exigu par rapport à la densité de population de cette importante daïra qui accueille des villes nouvelles et une zone industrielle, vont être lancés prochainement. En effet, le siège est démuni d'une salle de délibérations et de bureaux indispensables aux réunions des différentes commissions. Selon les autorités locales, cette extension concerne une superficie de quelque

200 m2, sur deux étages, pour permettre aux mem-bres du conseil communal et de l'administration, de travailler dans de meilleures conditions. En outre, il disposera d'un parking pouvant accueillir une vingtaine de véhicules. D'une durée de réalisation de 18 mois, l'extension du siège de l'APC bénéficie d'une enveloppe de plus de 4 milliards de centimes.