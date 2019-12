aL’Organisation algérienne pour la protection et l’orientation du consommateur et son environnement (Apoce) a fait état de la présence d’un dangereux produit alimentaire, supposé être du miel aux vertus aphrodisiaques, dans le marché parallèle. En effet, le produit en question «miel soudanais authentique – Gouttes d’amour», risque de faire apparition en Algérie, via les circuits de contrebande aux frontières marocaines, a fait part l’Apoce via sa page Facebook. D’après des analyses effectuées en Espagne, ce produit contient du Viagra et il peut s’avérer dangereux, voire mortel, notamment pour les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque, poursuit la même source. L’entreprise qui a commercialisé le produit sur le territoire espagnol a été verbalisée et condamnée à verser 700 euros d’amende.