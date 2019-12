Le professeur Chems Eddine Chitour lance un appel au nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le professeur émérite, qui était, lundi dernier, sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 3, l’appelle à «parler vrai» et à éradiquer «les pratiques mafieuses du pays», afin, dit-il, de faire revenir la confiance parmi ses citoyens. L’intervenant a mis en avant la nécessité pour celui-ci de faire un état des lieux «sans complaisance» et de tracer des perspectives «à un pays en friche». Cet éminent enseignant à l’Ecole polytechnique d’Alger estime, également, que les promesses du nouveau chef de l’Etat. «doivent être tenues», notamment en faisant respecter les principes d’alternance, de liberté, d’indépendance de la justice et, d’un autre côté, à répondre au droit des nationaux à accéder à l’éducation, la santé, avoir un métier décent et à un logement.