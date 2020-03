L'Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa) lancera après les vacances scolaires une nouvelle application permettant aux parents de suivre leurs élèves scolarisés là où ils se trouvent dans les bus, a annoncé le directeur général de l'Etusa, Yacine Karim. Cette application, dénommée «Allo wlidi win rak» (Allo mon fils où es-tu?) et téléchargeable sur les téléphones mobiles, permettra aux parents d'élèves de suivre leurs enfants là où ils se trouvent et la localisation de leurs bus en temps réel. Ce responsable a précisé que le premier test de cette application sera effectué à l'école des autistes Ali Remli située à Ben Aknoun, et ce, après la conclusion d'un protocole d'accord avec l'association des parents d'élèves de cette école. «Si cette expérience réussira, ce service sera généralisé au reste des écoles d'Alger»,

a-t-il ajouté.