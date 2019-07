Deux nouvelles spécialités pédagogiques seront ouvertes à la prochaine rentrée universitaire à l'université Kasdi Merbah de Ouargla, a annoncé le rectorat de cette institution de l'enseignement supérieur. «La nomenclature pédagogique sera ainsi renforcée par des spécialités en aquaculture et en métrologie au niveau de l'Institut de technologie au pôle universitaire 2, à la satisfaction des bacheliers répondant aux conditions requises, notamment l'obtention d'une moyenne de 12/20 et plus au baccalauréat dans les filières des mathématiques, techniques-mathématiques et sciences expérimentales», a précisé le vice-recteur, Abdelfattah Abimiloud. Les postulants devront suivre un cursus d'enseignement théorique et pratique de trois années.