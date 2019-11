L’art peut être bénéfique pour la santé, tant physique que mentale. C’est l’une des principales conclusions d’un nouveau rapport du Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe, rendu public lundi, qui analyse les éléments de preuve tirés de plus de 900 publications du monde entier. Il s’agit, à ce jour, de l’étude la plus complète d’éléments factuels sur les arts et la santé. Ce rapport étudie les activités artistiques qui visent à promouvoir la santé et à éviter qu’elle ne se détériore, ainsi qu’à gérer et soigner les problèmes de santé physique et mentale et à faciliter les soins palliatifs. Il examine les bienfaits pour la santé dans cinq grandes catégories artistiques : les arts de la scène, les arts visuels, la littérature, la culture et les arts en ligne.