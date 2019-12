Pas moins de 160 artisans sont attendus au 7e Salon national de l’artisanat et des métiers qui ouvrira ses portes ce jeudi au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d’Oran. Le directeur de la Chambre de wilaya de l’artisanat et des métiers a indiqué que cette manifestation qui se poursuivra jusqu’au 2 janvier prochain, verra la présence de 160 artisans de différentes wilayas du pays pour exposer leurs produits d’art et faire connaître leurs performances dans ce domaine. Initié par la Chambre d’artisanat et des métiers et organisé par la direction du tourisme et artisanat, le salon constitue une opportunité pour la population d’Oran et ses hôtes, de découvrir les variétés d’artisanat dans différentes wilayas du pays et le niveau atteint par le secteur. La nouveauté dans cette édition est la participation de la Mauritanie comme invité d’honneur.