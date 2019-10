La 17ème édition du Festival national d’astronomie populaire, ouverte jeudi à la maison de la culture Malek-Haddad de la ville de Constantine, connaît une affluence «record» des jeunes universitaires aussi bien de la wilaya de Constantine que ceux des régions limitrophes. La cérémonie d’ouverture de cette manifestation scientifique a été marquée par l’inauguration d’un salon dédié à l’astronomie auquel participent une trentaine d’agences, associations et autres clubs versés dans le spatial, venus de diverses wilayas du pays dont Annaba, Médéa, Mila, Blida, Alger, Oran et de pays étrangers comme la Tunisie, la France et la Palestine. Initié sous le slogan «Sous un seul ciel», ce festival, devenu une tradition propre à la ville du Vieux Rocher et très prisé par les amateurs d’astronomie, est organisé par l’association Sirius d’astronomie en collaboration avec l’Office national de la culture et de l’information (Onci), a indiqué le président de l’association Sirius, Djamel Mimouni.