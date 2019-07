La contribution de l’Australie aux émissions mondiales de carbone pourrait presque tripler au cours de la prochaine décennie en raison de la dépendance du pays aux combustibles fossiles, selon un nouveau rapport. La flambée des exportations australiennes de charbon et de gaz, combinée aux émissions intérieures, pourrait rendre l’Australie responsable de 17% des émissions de carbone de la planète d’ici 2030, a précisé l’institut Climate Analytics dans un rapport publié, hier. Les exportations australiennes actuelles de charbon, de pétrole et de gaz (3,6% du total mondial), ainsi que les émissions intérieures (1,4% du total mondial), représentent aujourd’hui environ 5% de la pollution atmosphérique de la planète, a relevé la même source. Mais au cours de la prochaine décennie, avec la mise en service de nouvelles mines dans le pays, la contribution du premier exportateur mondial de charbon et de gaz aux émissions mondiales pourrait plus que tripler, a ajouté l’institut