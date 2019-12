Quelques semaines après l’organisation du 1er débat sur l’avenir des relations économiques entre l’Algérie et l’Allemagne, la Chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie en partenariat avec la fondation Konrad-Adenauer-Stiftung « KAS » organise la deuxième rencontre «Discuss & Share», qui permet aux convives de se réunir, d’échanger et de débattre avec des intervenants spécialistes dans leurs domaines à l’hôtel «Hyatt Regency Alger Aéroport». Cette session sera animée par des acteurs économiques et des spécialistes qui parleront des perspectives de la collaboration algéro-allemande en général, et de comment booster et dynamiser la coopération algéro-allemande à travers l’AHK en particulier. Cela sera suivi de différents panels de discussion dans le domaine de l’audit et de la formation ainsi qu’une rubrique Success story.