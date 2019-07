Le tronçon Oued Ouchayeh - Baraki du projet de la liaison radiale entre Oued Ouchayah et la RN38 en direction de Blida, sera mis en service en août prochain, selon le directeur des travaux publics de la wilaya . Un tronçon du projet de la liaison radiale entre Oued Ouchayah et la Route nationale 38 à Baraki en direction de Blida (4,5 km du viaduc) sera réceptionné et mis en service, en août prochain, et ce dans le but de renforcer le réseau des routes urbaines et fluidifier le trafic important au niveau de cet axe routier vital de la capitale... L’axe Baraki - Blida sera ouvert durant le premier trimestre 2020 et permettra de relier rapidement Alger-Centre et l’autoroute Est-Ouest. Le coût global de ce mégaprojet, dont la réalisation est confiée à l’Entreprise nationale des grands ouvrages d’art, est estimé à plus de 10 milliards de dinars.