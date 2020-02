L’E-Sport, sport électronique désignant la pratique sur Internet ou en réseau d’un jeu vidéo, seul ou en équipe, par le biais d’un ordinateur ou d’une console de jeux vidéo, fait son apparition en Algérie. L’assemblée générale constitutive de sa Fédération se tiendra le 4 avril prochain à Alger, a indiqué, mardi dernier, le Comité olympique et sportif algérien (COA). Chaque wilaya sera représentée par des membres élus par leurs pairs et de quatre membres issus de l’émigration. Le COA affirme que «l’autonomie de ladite fédération devra être pleinement respectée, ses statuts et son fonctionnement devront eux aussi être en conformité avec la loi algérienne». Le COA a également indiqué qu’un espace aménagé sera mis à la disposition des jeunes pratiquants en vue de leur permettre «d’échanger et de s’entraîner afin de relever les défis du futur de cette discipline appelée à devenir une épreuve olympique».