L’école Ibn Rochd (filles) de Bordj Menaïel (est de Boumerdès) a remporté pour la 2ème fois consécutive le Premier Prix de l’édition 2019 du concours «Top School» de la wilaya. Cette école, sélectionnée sur près de

370 établissements (primaires) participants, a reçu sa récompense à la faveur d’une cérémonie, présidée par le wali Yahia Yahiatene et organisée en l’honneur des élèves lauréats aux examens de fin de cycle pour l’année scolaire 2018-2019, en présence des élèves, leurs parents et des autorités locales. Le 2ème Prix du concours est revenu à l’école Rouis Mohamed de la commune de Souk El Had, alors que le 3ème Prix a été attribué à l’école Mahdjoub Rabah de Boudouaou. Une vingtaine de critères ont été pris en compte par la commission de wilaya dans la sélection, dont le taux de réussite à l’examen de 5ème, le nombre d’élèves admis avec une moyenne de 10/10 durant ces quatre dernières années et la stabilité des staffs administratif et pédagogique de l’école.