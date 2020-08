Un Mémorandum d'entente avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, portant ouverture d'une Ecole internationale britannique en Algérie, signé le 9 mars de l'année en cours, a été approuvé, dimanche par le Conseil des ministres. Ce qui annonce donc l'ouverture prochaine d'une école britannique internationale. Cet établissement proposera un enseignement en langue anglaise et offrira à ses élèves des programmes scolaires britannique et algérien. Pour rappel, l'Algérie et la Grande-Bretagne se sont engagées à établir une coopération plus large, approfondie et plus diversifiée, comme l'avait indiqué lors de sa visite à Alger, le ministre d'Etat britannique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, James Cleverly. Les deux parties ont évoqué les possibilités d'investissement commun et les efforts pour accroître les échanges culturels, notamment à travers l'implantation de plusieurs écoles britanniques en Algérie qui vont renforcer, notamment les échanges entre les deux pays.