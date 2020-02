L’Ecole des hautes études commerciales de Koléa (Tipasa) a lancé le projet de l’« Ecole verte » qui en fait un « modèle » national dans le domaine. L’annonce de ce « projet pilote », à l’échelle nationale, a été faite par le directeur de l’école, le professeur Hadir Abdelkader qui a précisé que «la mise en oeuvre de ce projet s’étalera sur trois étapes. La première axée sur la sensibilisation, suivie de l’étape de l’élaboration d’ études et de statistiques, puis le lancement de projets pour la rationalisation des dépenses». L’opportunité a donné lieu au lancement d’une campagne de boisement au niveau de l’Ecole des hautes études commerciales de Koléa, avec la participation de nombreux étudiants, parallèlement au lancement du « Challenge recyclage », également, destiné aux étudiants. Un « club vert », une sorte de pépinière destinée aux amoureux de la nature et de l’environnement, a été, aussi, inauguré au niveau de l’école, outre l’installation de bacs pour le tri sélectif des déchets. Quant à la 2ème étape du projet, elle prévoit le lancement d’études de projets, avec la participation des étudiants de l’école, qui seront axées sur le recyclage des déchets, leur gestion et leur valorisation en tant que projets écologiques dotés d’un impact socio-économique.