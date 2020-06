La Société algérienne des foires et exportations (Safex) a annoncé l'annulation de la Foire internationale d'Alger (FIA), programmée entre le 16 et le 21 juin en cours, en raison de la pandémie de Covid-19. «Suite à la crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19, des mesures de lutte et de prévention contre sa propagation ont été décrétées à travers le monde entier. Ces mesures inévitables ont entraîné entre autres la fermeture des frontières, l'interdiction des déplacements, la suspension des vols et autres types de transports, l'interdiction des rassemblements et par voie de conséquence l'annulation et le report de plusieurs événements à l'échelle nationale et internationale», explique la Safex dans un communiqué publié sur son site Web. «Dans ce contexte sanitaire, la Safex, très consciente de la conjoncture multidimensionnelle, annonce à ses partenaires et exposants que la 53ème édition de la Foire internationale d'Alger est reportée pour 2021», ajoute la même source. Ainsi, la prochaine édition de la FIA aura lieu du 14 au 19 juin 2021, précise la société dans son communiqué.