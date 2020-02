Le président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (Cnop), Abdelkrim Touahria a fait état du lancement d’un projet d’éducation thérapeutique au niveau des pharmacies d’officine privées au profit des diabétiques. L’idée s’est imposée au vu de la sollicitation du pharmacien, en tant que prestataire de proximité, par les malades en quête d’éducation thérapeutique, mais n’a mûri qu’à la faveur de la promulgation de la nouvelle loi sanitaire en 2018 qui prévoit le renforcement du rôle du pharmacien d’officine dans l’éducation thérapeutique des diabétiques, a indiqué le docteur Touahria. Le projet, qui doit être concrétisé sur le terrain avec l’implication de la tutelle et d’autres ministères (Commerce et Finances), du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo), des laboratoires et des deux associations des diabétiques et de la médecine interne, sera suivi par une étude sérieuse pour démontrer le rôle du pharmacien d’officine sur les plans sanitaire et économique et notamment en matière de consommation de médicaments, dont les résultats permettront aux décideurs et spécialistes de rationaliser les dépenses.