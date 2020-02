La connexion des écoles primaires à l’énergie solaire, projet cher à l’ex-Premier ministre, Noureddine Bedoui, fait son bonhomme de chemin. Le programme connaît un succès un peu partout à travers le pays.

La dernière wilaya en date à s’être dotée de kits solaires est M’sila où 50 écoles primaires sont en plein travaux pour les équiper de cellules solaires. Plus de 20 écoles ont déjà basculé vers cette énergie propre depuis le début de l’année 2019 à ce jour. L’opération profitera en particulier aux écoles situées dans les grandes agglomérations et les zones éloignées à caractère steppique, notamment. Le projet sera concrétisé selon un montage financier composé des budgets alloués dans le cadre du programme de développement des Hauts-Plateaux, du Fonds de garantie et solidarité des collectivités locales et le budget de la wilaya.