Levée de boucliers au Maroc après la signature par le roi des accords de normalisation avec Israël. Ils sont plus de 200 scientifiques, universitaires, hommes politiques ou encore juristes à dénoncer, ce qu'ils considèrent comme «un crime». Selon les signataires, «les érudits de la religion musulmane ont conclu que toute forme de normalisation avec l'entité sioniste est interdite par la loi religieuse», et que toute démarche en ce sens «constitue ainsi un crime». Ces derniers assurent, en outre, que «la cause palestinienne demeure au centre des préoccupations» des Marocains. Le 10 décembre dernier, le président américain, Donald Trump, a annoncé que Rabat a convenu de reprendre ses relations diplomatiques avec Jérusalem. Il a en outre, déclaré qu'en retour, les Etats-Unis reconnaîtraient la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Par ailleurs, une délégation américano-israélienne doit se rendre au Maroc, la semaine prochaine, à bord du premier vol direct entre Tel-Aviv et Rabat, selon le journal israélien Times of Israel, citant un responsable de haut rang de l'administration Trump.