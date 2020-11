Le thème «L'Emir Abdelkader El Djazaïri, un parcours de lutte et de sacrifice d'une nation» sera au centre d'une Conférence nationale par visioconférence prévue le 26 novembre en cours à Oran. Organisée par le laboratoire de recherche historique «sources et traductions» de l'université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella, cette rencontre vise à mettre la lumière sur plusieurs aspects allant de la résistance de l'Emir Abdelkader contre l'occupant français et la fondation d'un Etat algérien moderne par ce chef de la résistance populaire. Les conférenciers devront aborder, lors de cette rencontre qui coïncide avec le 188e anniversaire de l'allégeance à l'Emir Abdelkader, des thèmes relatifs aux batailles menées par le chef de la résistance populaire contre le colonisateur français, sa personnalité et les valeurs de tolérance et de paix qu'il prônait et ayant inspiré Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge et précurseur du droit international humanitaire moderne.