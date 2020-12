aUn engin spatial chinois transportant les premiers échantillons lunaires du pays a décollé de la Lune, jeudi dernier, a annoncé l'Administration nationale de l'espace de Chine (Anec). Il s'agit du premier engin spatial chinois à décoller d'un corps extraterrestre. La sonde chinoise Chang'e-5, composée d'un orbiteur, d'un atterrisseur, d'un véhicule de remontée et d'une capsule de retour, a été lancée le 24 novembre, et sa combinaison atterrisseur-véhicule de remontée a touché le nord du Mons Rumker dans l'Oceanus Procellarum, également connu sous le nom d'océan des Tempêtes, sur la face visible de la Lune le

1er décembre. Après que les échantillons ont été collectés et scellés, le véhicule de remontée de la sonde Chang'e-5 a décollé de la surface lunaire et a réalisé l'amarrage avec la combinaison orbiteur-capsule de retour en orbite lunaire, un exploit sans précédent. Chang'e-5 est une des missions les plus complexes et difficiles de l'histoire aérospatiale chinoise, ainsi que la première mission mondiale de collecte d'échantillons lunaires depuis plus de 40 ans.