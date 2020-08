L'Entreprise nationale des industries électro-ménagers (Eniem) a conclu dernièrement un accord avec un partenaire privé pour un investissement de près de 2 milliards DA permettant de relancer la production de lampes électriques dans la zone industrielle de Mohamadia (Mascara), a-t-on appris, lundi dernier, du président-directeur général de cette entreprise publique Mouazer Djillali. Un accord a été conclu dans ce sens avec un partenaire privé algérien. Cette relance passera par la modernisation des moyens de production de manière à produire des lampes électriques modernes et l'extension de l'activité en vue de produire des machines et des équipements électriques. Toutes les procédures ont été finalisées concernant cet investissement qui permettra de créer 300 postes d'emploi. Les préparatifs sont en cours pour le lancement des travaux, au plus tard au début de l'année 2021.