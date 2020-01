L’économie espagnole aura besoin de « millions et de millions » de migrants pour se maintenir au niveau actuel et ses voisins doivent aussi être « préparés à intégrer » massivement les populations exilées, a jugé jeudi à Paris le ministre espagnol en charge des migrations. L’Espagne compte actuellement quelque 47 millions d’habitants et « nous aurons besoin de 8 ou 9 millions de personnes juste pour garder notre population active au même niveau », a estimé José Luis Escriva, ministre de la Sécurité sociale, de l’Inclusion et des Migrations, lors du Forum de l’Ocde sur les migrations. « Nous aurons besoin de millions et de millions de migrants dans les prochaines années », a-t-il déclaré aux côtés de plusieurs autres ministres et hauts responsables membres de l’organisation. Des déclarations qui font écho, en France, aux propos qui avaient fait polémique de l’ex-Haut-Commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, qui avait estimé fin novembre que la « démographie européenne et son vieillissement » nécessiteraient « 50 millions (de personnes) de population étrangère pour équilibrer la population active en Europe en 2050 ».