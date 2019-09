Les Editions ANEP viennent de publier leur quatrième essai de Ammar Belhimer, professeur de droit public sous le titre : « 2049, l’année du serpent de terre. » L’ouvrage, de 269 pages, traite des pays émergents avec un focus sur la Chine dont rien ne paraît pouvoir contester la suprématie. Mais à quelle échéance ? Dans combien de temps ? 2049 est la date à laquelle Pékin espère fêter en grande pompe et en probable nouveau maître du monde, le centenaire de la République populaire de Chine. 2049 est, dans l’horoscope chinois, « l’année du serpent de terre », d’où le titre de l’essai. Selon Xi Jinping, « en 2049, la Chine sera un grand pays socialiste moderne, puissant prospère, démocratique, civilisé, harmonieux et beau. Ce n’est pas une prévision ou une prophétie, c’est un programme. Tous les attributs officiels de la stratégie 2049 sont importants et leur enchaînement logique est décisif ». Ces attributs sont officiellement attachés à un ordre naissant qui se veut « démocratique, civilisé, harmonieux et beau ».