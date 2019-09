Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a affirmé que les salaires de cinq mois restants de l’année en cours des travailleurs de cinq entreprises économiques de son secteur ont été pris en charge. En marge de la visite du projet de la station de traitement des eaux usées dans la commune de Aïn Témouchent, le ministre a souligné que dans le cadre d’un Conseil ministériel conjoint présidé par le Premier ministre en présence du ministre des Finances, les salaires de cinq mois restants de l’année en cours ont été pris en charge, à savoir les travailleurs de l’Agence nationale des barrages et transferts (Anbt), de l’Algérienne des eaux (ADE), de l’Office national d’assainissement (ONA), de l’Agence nationale des ressources en eau et de l’Office national d’irrigation et de drainage (Onid)