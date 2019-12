Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a associé les ex-frères ennemis érythréens au Nobel de la paix qu’il a reçu mardi dernier au titre notamment de ses efforts de réconciliation entre les deux pays. «J’accepte cette récompense au nom des Ethiopiens et des Erythréens, en particulier ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la cause de la paix», a déclaré M. Abiy, après s’être vu remettre le prix dans l’Hôtel de ville d’Oslo. «J’accepte cette récompense au nom de mon partenaire et camarade de paix, le président (érythréen) Issaias Afeworki, dont la bonne volonté, la confiance et l’engagement ont été déterminants pour mettre fin à deux décennies d’impasse entre nos pays», a-t-il ajouté.